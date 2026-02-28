На нефтеперерабатывающем заводе на Кубани произошел пожар из-за атаки БПЛА

Происшествия

В Каневском районе Кубани на нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«В станице Новоминской Каневского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее обломки беспилотника обнаружили на территории Ильинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.