На нефтеперерабатывающем заводе на Кубани произошел пожар из-за атаки БПЛА
В Каневском районе Кубани на нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
«В станице Новоминской Каневского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее обломки беспилотника обнаружили на территории Ильинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).
