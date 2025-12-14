На нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА произошел пожар

Происшествия

На нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА начался пожар, сообщил  губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале.

На место происшествия прибыли оперативные службы.

Жителей прилегающих к нефтебазе домов эвакуируют.

Отмечается, что развернут ПВР в МУП «Урюпинская гостиница».

По предварительной информации, никто не пострадал.

Вечером 13 декабря средства противовоздушной обороны сбили 94 беспилотника над российскими регионами.

