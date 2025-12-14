На нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА произошел пожар
На нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА начался пожар, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале.
На место происшествия прибыли оперативные службы.
Жителей прилегающих к нефтебазе домов эвакуируют.
Отмечается, что развернут ПВР в МУП «Урюпинская гостиница».
По предварительной информации, никто не пострадал.
Вечером 13 декабря средства противовоздушной обороны сбили 94 беспилотника над российскими регионами.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.