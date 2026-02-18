На МЦД-4 сбой в движении поездов: очевидцы сообщают о человеке на путях

Сбой в движении поездов произошел на МЦД-4 из-за наезда на человека

Движение было остановлено на участке между станциями Минская и Поклонная по 2 пути (на Железнодорожную). Ожидаются задержки на Железнодорожную, а затем и на Апрелевку по обороту.

Кроме того, не исключены сокращения маршрутов и внеплановые отмены.

По словам очевидцев, причиной остановки стал наезд поезда на станции Минская, сообщает Telegram-канал «Подслушано МЦД-4 | Апрелевка — Железнодорожная». Пассажиры утверждают, что на путях находится человек.

Утром 18 февраля на МЦД-4 также был сбой в движении поездов. Тогда причиной стала техническая неисправность состава.

