На Кубани загадочно пропала бывшая жена крупного крымского застройщика

В поселке Архипо-Осиповка без вести пропала бывшая жена крупного крымского застройщика Дмитрия Олишевича, 47-летняя Елена Олишевич. Женщина ушла из дома, несколько раз попала на камеры наблюдения «Безопасный город», но затем бесследно исчезла, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что 4 сентября женщина покинула свой дом, взяв с собой только документы и оставив мобильные телефоны. Системы видеонаблюдения «Безопасный город» зафиксировали ее передвижения по поселку, после чего следы женщины теряются. Местонахождение Елены до сих пор неизвестно.

Олишевич является бывшей женой Дмитрия Олишевича — заслуженного строителя России, который в настоящее время отбывает 6-летний срок по статье о мошенничестве. После развода с осужденным застройщиком Елена получила внушительное состояние и стала богатой россиянкой, которая готовилась к свадьбе.

Полиция рассматривает несколько версий исчезновения Олишевич, которая также страдает болезнью Паркинсона. Из-за ограниченной подвижности и проблем с речью она могла стать жертвой несчастного случая. При этом следствие не исключает возможность убийства или суицида.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.