Mash: рядом с Кремлем столкнулись правительственный Aurus и два Mercedes

Рядом с Кремлем в Москве произошла авария с участием правительственного Aurus Senat и двух Mercedes S-класс и GLS-класс. В результате ДТП есть пострадавший, сообщает Mash .

Авария произошла утром 20 февраля на улице Воздвиженка. В Сети также появились кадры, как утверждается, с места массовой аварии с автомобилями премиум-класса.

Предварительно, две из трех столкнувшихся машин принадлежат министерству сельского хозяйства. Ранее на одном из них передвигалась экс-глава Минсельхоза Елена Скрынник.

Тем временем легковушка загорелась на Ярославском шоссе в Москве. Из-за случившегося движение оказалось затруднено на 3 километра, водителям советовали выбирать пути объезда.

