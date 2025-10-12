На Камчатке зафиксировали десять афтершоков

У берегов Камчатки за прошедшие сутки зафиксировали 10 афтершоков магнитудой до 6,1, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«За сутки произошло 10 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,1», — говорится в сообщении.

В населенных пунктах подземный толчок ощущался 1 раз силой до 4-х баллов.

Ученые фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова.

Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.