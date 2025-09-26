На Камчатке зафиксировали 23 афтершока за сутки

На Камчатке за сутки зафиксировали 23 афтершока магнитудой до 5,8,сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«За сутки произошли 23 афтершока магнитудой от 3,4 до 5,8. Два из них ощущались жителями края», — говорится в сообщении.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.