На Камчатке зафиксировали 15 афтершоков магнитудой до 4,4

У берегов Камчатки за сутки зафиксировали 15 афтершоков магнитудой до 4,4, сообщили в пресс-службе МЧС по Камчатскому краю.

«За сутки произошло 15 афтершоков магнитудой от 3,7 до 4,4», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в населенных пунктах подземные толчки не ощущались.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.