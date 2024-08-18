На Камчатке прогнозируют афтершоки до пяти баллов в течение нескольких дней

Афтершоковый процесс после землетрясения на Камчатке еще продолжится несколько дней, толчки могут быть достаточно сильными, до пяти баллов, сообщил директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.

По его словам, с высокой долей вероятности более сильных толчков в ближайшее время не будет. Однако афтершоковый процесс будет продолжаться довольно долго. «В ближайшие дни стоит ожидать достаточно сильных, отчетливых сотрясений в Петропавловске с интенсивностью до пяти баллов», — отметил он.

Ранее у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0.

Эпицентр располагался в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана.

После сильного землетрясения на Камчатке началось мощное извержение вулкана Шивелуч.