На юго-западе Москвы произошел пожар в Центре акушерства им. Кулакова

В отделении Научного центра акушерства, гинекологии на юго-западе Москвы произошло задымление, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что дым шел из подвала. В результате происшествия эвакуировали 12 человек, из них десять — пациенты.

Пожар площадью 10 квадратных метров уже ликвидирован. Оказалось, что он произошел из-за вспыхнувшей аккумуляторной батареи.

Ранее в Москве в районе улицы Новокрюковская на открытой площадке загорелись автомобильные покрышки, по указанному адресу тут же выехали спасатели и спустя короткий промежуток времени ликвидировали горение.