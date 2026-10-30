На Ярославском направлении поезд насмерть сбил 13-летнего подростка

В Москве возбудили уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего на железной дороге. Такое указание дал руководитель Западного МСУТ СК России Владимир Саксин, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России .

Трагедия произошла вечером 29 октября 2026 года на перегоне станций Москва-3 — Малинковская Ярославского направления Московской железной дороги: смертельные травмы получил 13-летний подросток.

К руководителю Западного МСУТ с заявлением обратились родители погибшего, попросив установить все обстоятельства случившегося. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По предварительным данным, школьник ушел на прогулку с двумя друзьями и к назначенному времени не вернулся домой. Обеспокоенные родители позвонили ему на мобильный и от сотрудников скорой помощи узнали о произошедшем. Следователи изучили записи камер видеонаблюдения: на них видно, что подросток находился в непосредственной близости от железнодорожного полотна и оказался в габарите приближающегося состава. Смертельные травмы он получил в результате наезда электропоезда сообщением Пушкино — Москва.

В настоящее время следствие проводит комплекс следственных действий: устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также причины и условия, которые привели к гибели несовершеннолетнего.

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