На Ярославском направлении поезд насмерть сбил 13-летнего подростка
В Москве возбудили уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего на железной дороге. Такое указание дал руководитель Западного МСУТ СК России Владимир Саксин, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Трагедия произошла вечером 29 октября 2026 года на перегоне станций Москва-3 — Малинковская Ярославского направления Московской железной дороги: смертельные травмы получил 13-летний подросток.
К руководителю Западного МСУТ с заявлением обратились родители погибшего, попросив установить все обстоятельства случившегося. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.
По предварительным данным, школьник ушел на прогулку с двумя друзьями и к назначенному времени не вернулся домой. Обеспокоенные родители позвонили ему на мобильный и от сотрудников скорой помощи узнали о произошедшем. Следователи изучили записи камер видеонаблюдения: на них видно, что подросток находился в непосредственной близости от железнодорожного полотна и оказался в габарите приближающегося состава. Смертельные травмы он получил в результате наезда электропоезда сообщением Пушкино — Москва.
В настоящее время следствие проводит комплекс следственных действий: устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также причины и условия, которые привели к гибели несовершеннолетнего.
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