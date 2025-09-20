На хулигана в Орехово-Зуеве завели еще одно дело из-за угроз полицейским

В отношении мужчины, который устроил драку в маршрутном транспорте в Орехово-Зуеве, возбудили еще одно уголовное дело за угрозы в адрес правоохранителей, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью .

Ранее мужчину задержали из-за того, что он угрожал другим пассажирам в автобусе, после чего устроил драку. На него возбудили дело по пп. «а, в» ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия в общественном транспорте).

По данным следствия, в ходе происшествия в автобусе пассажиры заявили устроившему дебош, что вызовут полицию. Тот стал публично оскорблять и угрожать насилием сотрудникам правоохранительных органов.

По данному факту было возбуждено еще одно дело — по п. «а » ч. 2 с т. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия). Следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия и проводят допросы.