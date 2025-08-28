На границе России и Белоруссии силовики накрыли партию наркотиков на 10 млрд руб

Международная преступная группировка пыталась доставить в Россию крупную партию синтетических наркотиков стоимостью более 10 миллиардов рублей. Операция по пресечению незаконного оборота была проведена совместными усилиями российских силовых структур, Федеральной таможенной службы и белорусских правоохранителей, пишет Telegram-канал «112» .

Наркотические вещества общим весом около 800 килограммов перевозились из стран Евросоюза через территорию Белоруссии под видом бытовой техники. По делу задержаны организаторы, исполнители и пособники, среди которых оказались граждане Украины.

В ходе дополнительных обысков правоохранители обнаружили еще 133 килограмма запрещенных веществ в различных местах хранения, а также 27 килограммов наркотиков в тайниках, расположенных в лесах Подмосковья.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.