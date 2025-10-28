«На глазах у жены и дочери»: в Таиланде россиянину наркодилеры пробили голову мачете

В Таиланде русскому туристу пробили голову мачете. Мужчина вместе со своей девушкой и шестилетним ребенком пытался приобрести запрещенные товары в нелегальном кофешопе, сообщает Mash .

Инцидент произошел в пригороде Пангана. Пара из РФ вела стрим и снимала на камеру каждое свое действие. При этом туристы не выключили ее, даже когда остановились перед придорожным ларьком с марихуаной. Местным наркоторговцам это не понравилось и они набросились на россиян.

На опубликованных кадрах видно, как тайцы массово избивают россиянина, а затем он лежит за земле с пробитой головой в луже крови. После этого пострадавшего загружают на носилках в карету скорой помощи.

В ходе конфликта один из тайцев достал мачете и проломил голову российскому туристу прямо на глазах у шестилетней дочери его спутницы.

У пострадавшего диагностировали осколочный перелом черепа и черепно-мозговую травму. Мужчине наложили 18 швов. При этом блогерша из Красноярска продолжила стрим в больнице, несмотря на протесты медиков и своего ребенка.

