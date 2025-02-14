На дебошира, напавшего на храм в Подольске, возбудили уголовное дело

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Свердловской области, который устроил дебош в храме в Подольске, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Как рассказала начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова, дело возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Дебошир был задержан.

В феврале злоумышленник устроил погром в церкви: сорвал со стен и бросил на пол святые образы, уничтожил лампады, перевернул купель для крещения. Более того, агрессор применил физическую силу к священнослужителю, нанеся ему травмы.

Мужчине ранее было предъявлено обвинение по части 4 статьи 148 УК РФ за насильственное нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.