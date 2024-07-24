На Банковой отрицают причастность к подрыву машины офицера на севере Москвы

Подоляк: Украина не имеет никакого отношения к подрыву авто военного в Москве

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что украинские спецслужбы не причастны к подрыву автомобиля на севере Москвы. Предварительно, во взорванной машине находился офицер Генштаба ВС РФ, сообщает aif.ru .

«Насколько я понимаю, там неисправное газовое оборудование стояло. Не имеем никакого отношения к этому», — утверждал Подоляк в интервью.

Утром 24 июля на севере Москвы взорвался внедорожник, внутри которого находился мужчина. При взрыве ему оторвало ступни. В Сети также появлялось видео закладки бомбы под авто и непосредственно взрыва.

Пострадавшим при взрыве называли замначальника военной части спутниковой связи Андрея Торгашова. Однако эта информация не подтвердилась: сам Торгашов и его жена заявляли, что не имеют отношения к взорванному транспорту и не находились в тот момент на месте ЧП.

Позже в прессе сообщили, что при взрыве автомобиля пострадал не офицер Андрей Торгашов, а его тезка. Предварительно, речь идет о полковнике, руководителе одного из подразделений Генштаба ВС РФ.