На антидепрессантах: мужчину обвиняют в избиении 3 девушек на свиданиях в Москве

В Москве мужчину обвиняют в нападении и избиении трех девушек во время свиданий в элитных заведениях. По словам пострадавших, у дебошира «проблемы с головой», сообщает РЕН ТВ .

По словам одной из пострадавших по имени Виктория, она познакомилась с Эльвином в Сети. Молодой человек написывал ей 4 месяца и уговаривал встретиться. Виктория согласилась, после чего Эльвин пригласил ее на свидание в бар-ресторан «Луч». Во время ужина парень неожиданно напал на Викторию.

«Знаете, как дверь ногой выбивают? Вот мне так же прилетело. Я сидела, а он мне с ноги как дал по лицу <…> у меня аж голова откинулась. Очень сильно пострадал нос и выпали ресницы. Персонал заведения мне сказал, что этот человек ходит туда уже 11 лет и его все знают!» — рассказала пострадавшая.

После нападения девушка отправилась в травмпункт, где сняла побои. При этом москвичке начали писать родственники Эльвина с просьбой не обращаться в полицию.

Виктория поделилась своей историей в соцсетях, и выяснилось, что Эльвин напал не только на нее. В том же ресторане он ударил по лицу еще москвичку во время свидания. У другой девушки Эльвин попытался узнать адрес после встречи, притворившись курьером цветов, и угрожал ей. Пострадавшие девушки утверждают, что у дебошира серьезные проблемы с психикой, он регулярно принимает антидепрессанты.

