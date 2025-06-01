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МЖД назвала причиной ЧП с мостом и поездом вмешательство в работу транспорта

Московская железная дорога назвала причиной обрушения моста в Брянской области «незаконное вмешательство в деятельность транспорта», сообщается в Telegram-канале МЖД.

Для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда.

Отмечается, что на движение других поездов ситуация не влияет.

Как сообщает SHOT, в результате обрушения моста в Брянской области погибли четыре человека.

Официальной информации о количестве погибших пострадавших пока не поступало.

В Брянской области, по предварительной информации, подорвали мост, под которым в этот момент проезжал пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Москва — Климово».