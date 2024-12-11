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МВД: сиделка украла монеты и награды у 100-летнего москвича

Сиделка похитила у 100-летнего жителя Москвы монеты с наградами, а затем продала их скупщику краденого. Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД РФ.

35-летняя женщина начала работать круглосуточной сиделкой у 100-летнего мужчины, который жил на улице Новый Арбат. Вместе с женщиной на новом месте был и ее знакомый.

Злоумышленники украли у нанимателя коллекцию различных монет и награды. Похищенное они продали перекупщикам, а затем женщина уволилась. Ущерб составил 300 тыс. рублей.

Через некоторое время родственники пенсионера заметили, что монеты и награды украли. Сотрудники полиции вычислили подозреваемую и провели ее задержание.

Силовикам удалось узнать, кто приобрел украденные предметы. Они изъяли большую часть похищенных вещей, их вернут пенсионеру.

В отношении сиделки открыто уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ — «Кража, совершенная в крупном размере». Мужчина оказался фигурантом открытого уголовного дела по части 2 статьи 175 Уголовного кодекса — «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

Сиделку отправили под стражу. Скупщик пребывает под подпиской о невыезде.

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