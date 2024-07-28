МВД Дагестана прокомментировало видео с избиением умершего в РОВД бойца СВО

СК РФ по Республике Дагестан организовал доследственную проверку из-за видео с избиением бойца СВО Ахмеда Джабраилова в отделе полиции в Махачкале. Следователи установят обстоятельства происшествия и выяснят причины смерти, сообщает «Лента.ру».

Руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева рассказала, что правовую оценку действия полиции могут дать лишь сотрудники следственного комитета.

«На вопросы «Как? Кем? Почему?» и «С какой целью были слиты видеозаписи с камер наблюдения, приобщенные к материалам проверки» — у меня ответов нет», - сообщила она.

48-летний Джабраилов скончался в отделе полиции в Махачкале после задержания 9 июля. При задержании он оказал сопротивление, его доставили в дежурную часть полиции.