Мужчину с квадрокоптером в рюкзаке задержали в столичном метро
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Полицейские задержали на станции метро «Верхние Лихоборы» мужчину, который пытался провезти дрон с камерой в рюкзаке, сообщает ТАСС.
Как рассказал источник в правоохранительных органах, сотрудники метро при проверке пассажиров обнаружили у мужчины квадрокоптер Xiaomi mi drone 4K. Полицейские задержали пассажира и доставили его в теротдел.
Найденный беспилотник был изъят. У него есть одна видеокамера. В Росавиации данный дрон не зарегистрирован.
Задержанный рассказал, что приобрел аппарат порядка пяти лет назад. Он вез его для перепродажи.
По данному факту правоохранители начали проверку.