сегодня в 10:23

Мужчину с квадрокоптером в рюкзаке задержали в столичном метро

Полицейские задержали на станции метро «Верхние Лихоборы» мужчину, который пытался провезти дрон с камерой в рюкзаке, сообщает ТАСС .

Как рассказал источник в правоохранительных органах, сотрудники метро при проверке пассажиров обнаружили у мужчины квадрокоптер Xiaomi mi drone 4K. Полицейские задержали пассажира и доставили его в теротдел.

Найденный беспилотник был изъят. У него есть одна видеокамера. В Росавиации данный дрон не зарегистрирован.

Задержанный рассказал, что приобрел аппарат порядка пяти лет назад. Он вез его для перепродажи.

По данному факту правоохранители начали проверку.