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Мужчине выстрелили в лицо из пистолета в торговом центре в Москве

В торговом центре «Сомбреро» на Варшавском шоссе между мужчинами произошел конфликт. Один из них выстрелил своему оппоненту в лицо, сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно, мужчина выстрелил в своего оппонента из травматического оружия.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что оба мужчины лежат на полу. У пострадавшего из щеки торчит пуля.

Пострадавший смог повалить стрелявшего на пол и удерживал его какое-то время.

Сотрудники полиции задержали стрелявшего. Пострадавший госпитализирован в больницу.