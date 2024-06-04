Мужчина зарезал оппонента в ходе конфликта в лесопарке на востоке Москвы

Тело мужчины с ножевым ранением нашли в лесопарке на востоке Москвы

Тело мужчины с ножевым ранением нашли в лесопарковой зоне на востоке столицы. Правоохранительные органы разыскивают нападавшего, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Во вторник в одном из лесопарков между двумя мужчинами произошел конфликт. Один их них нанес своему оппоненту удар ножом. В результате полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Нападавший покинул место происшествия. Сотрудники полиции разыскивают мужчину. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств произошедшего, установление личности преступника и привлечение его к уголовной ответственности.