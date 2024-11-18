Мужчина залез на билборд в Москве с посланием для Путина

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Мужчина в Москве залез на билборд с призывом к Путину «освободить ему место»

В Москве неизвестный мужчина залез на билборд с плакатом, обращенным к президенту России Владимиру Путину. Своим посланием на листах гражданин призвал, чтобы глава государства «освободил ему место», сообщают «Осторожно, новости» .

Мужчина устроил акцию на проспекте Академика Сахарова. Кадры с места событий также появились в Сети.

На билборд вскарабкался некий мужчина, прятавший лицо под капюшоном и маской. Большой плакат был растянут на самом баннере, а в руках неизвестный держал лист с надписью «Путин».

На место прибыла полиция. По словам очевидцев, стражи порядка «ходили вокруг» билборда и не знали, как спустить на землю вскарабкавшегося демонстранта. Однако «через какое-то время» автора акции все же задержали.

На место следовала спецтехника, чтобы снять плакат с баннера.