Мужчина воткнул нож в спину супруге во время ссоры в Москве

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Тело женщины с ножевым ранением обнаружили в квартире на юго-западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела женщины с ножевым ранением в квартире на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

В четверг в квартире жилого дома на улице Старокачаловская обнаружено тело женщины с ножевым ранением в области спины. Предварительно установлено, что смертельное ранение женщине в ходе бытового конфликта нанес ее супруг.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте убийства и устанавливают все обстоятельства произошедшего.