Мужчина вернулся домой спустя две недели после собственных похорон

В провинции Таиланда Чианграй мужчина узнал, что его семья, получив ошибочное уведомление о его кончине, похоронила его заживо, сообщает сайт MK.Ru со ссылкой на Mothership.

В начале января близкие 48-летнего тайца получили официальное извещение от представителей власти о его смерти. 9 января в дом привезли останки, которые были опознаны как принадлежащие ему. Семья провела все предусмотренные религиозные обряды и предала земле «покойного».

Однако 24 января мужчина неожиданно вернулся в родной поселок. Он был жив и здоров. Его появление повергло в шок родственников, которые уже завершили все траурные церемонии.

Причины, по которым семья приняла переданные останки за тело члена семьи, остаются невыясненными. Последующая проверка позволила установить личность человека, который был ошибочно захоронен. Его останки были возвращены настоящей семье.

Власти Таиланда инициировали расследование произошедшей ошибки. Главная задача проверки — исключить повторение подобных ситуаций в будущем.

