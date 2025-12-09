Мужчина в Петербурге коллекционировал порно с детьми

Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали жителя Новосибирской области, которого подозревают в совершении преступлений против петербургских школьниц. По данным следствия, злоумышленник коллекционировал детское порно, сообщает «Петербургская полиция» .

Предварительно известно, что 8 декабря оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД России, находясь в служебной командировке в Новосибирской области, задержали 36-летнего местного гражданина.

Задержанный является подозреваемым в совершении противозаконных действий, направленных против несовершеннолетних. По информации следствия, подозреваемый в мессенджерах совершил противоправные действия против двух девочек из Петербурга, возрастом 9 и 10 лет.

По данным фактам возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера). В квартире задержанного уже провели обыски, в результате которых были изъяты ноутбук и мобильный телефон с порнографическими материалами с участием малолетних, а также множество чатов в мессенджерах с перепиской с малолетними девочками.

Подозреваемого доставили в Санкт-Петербург и задержали в соответствии со статьей 91 УПК РФ. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

