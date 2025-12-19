сегодня в 14:51

Мужчина умер в виброкресле в ТЦ Москвы

Мужчина решил расслабиться в массажном кресле в ТЦ Москвы, но для него это закончилось плачевно, сообщает «112» .

Трагедия произошла в ТЦ «Афимолл» в «Москва-Сити». Посетитель решил воспользоваться виброкреслом. Он оплатил массаж и приготовился расслабляться, но внезапно почувствовал себя плохо.

Очевидцы вызвал скорую. Однако врачи констатировали смерть.

После этого тело умершего, которому было около 40 лет, увезли в морг. Причина смерти неизвестна.

Ранее в Москве врачи откачали 69-летнего пенсионера, чье свидание с элементами садомазохизма привело к инфаркту. Пожилой мужчина был экстренно госпитализирован.

