Мужчина умер в виброкресле в ТЦ Москвы
Мужчина решил расслабиться в массажном кресле в ТЦ Москвы, но для него это закончилось плачевно, сообщает «112».
Трагедия произошла в ТЦ «Афимолл» в «Москва-Сити». Посетитель решил воспользоваться виброкреслом. Он оплатил массаж и приготовился расслабляться, но внезапно почувствовал себя плохо.
Очевидцы вызвал скорую. Однако врачи констатировали смерть.
После этого тело умершего, которому было около 40 лет, увезли в морг. Причина смерти неизвестна.
