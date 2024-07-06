Мужчина украл кардхолдер, забытый пассажиркой в метро Москвы

сегодня в 14:41

Мужчина похитил кардхолдер, который одна из пассажирок забыла на банкомате в вестибюле станции метро «Аэропорт» Замоскворецкой линии Московского метрополитена, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

31-летний мужчина заметил забытую вещь, стоимостью 3 тыс рублей, в которой находились банковские карты с 20 тыс. рублей на счету. Пассажир не сообщил о находке сотрудникам столичной подземки, а присвоил кардхолдер.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В ходе допроса он признал свою вину.

Прокуратура Московского метрополитена держит на контроле расследование уголовного дела.