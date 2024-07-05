сегодня в 15:05

Мужчина ударил ножом повара в баре в центре столицы

Следователи задержали гражданина другой страны, который ударил ножом повара в баре на Рождественском бульваре в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка СКР.

В ночь на пятницу злоумышленник в баре в ходе внезапно возникшей личной неприязни ударил оппонента ножом в область сердца. Потерпевшего госпитализировали. В медучреждении ему оказывается квалифицированная медпомощь.

Столичные следователи и криминалисты осмотрели место преступления. По факту нападения будут проведены все необходимые судебные экспертизы, допрошены свидетели.

С задержанным проводятся следственные действия. В ближайшее время молодому человеку предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).