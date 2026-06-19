Мужчина, убивший 9-летнего Пашу в Петербурге, признан вменяемым

38-летний Петр Жилкин, обвиняемый в похищении и убийстве 9-летнего Паши из Санкт-Петербурга, прошел психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала его вменяемым, сообщает «112» .

Согласно результатам, мужчина полностью осознавал свои действия в момент убийства ребенка и отдавал себе отчет в том, что совершает. Эти данные включат в обвинение. Они станут еще одним доказательством виновности Жилкина.

30 января Паша отправился на прогулку и исчез. Судя по записям с камер видеонаблюдения, перед исчезновением он сел в машину, которая принадлежала Жилкину. Это произошло на парковке ТЦ на юге Петербурга.

После задержания мужчина признался, что убил Пашу. Труп нашли на одном из замерзших водоемов в Ленинградской области. Причиной убийства ребенка стал шантаж — Паша угрожал рассказать о нездоровых интересах Жилкина к детям. По словам задержанного, мальчик якобы просил у него 500 тысяч рублей за молчание.

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