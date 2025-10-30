сегодня в 12:51

Мужчина убил экс-супругу и покончил с собой на рабочем месте в Ростове-на-Дону

Мужчина убил бывшую жену, а затем совершил суицид прямо на рабочем месте — в офисе одной из энергокомпаний в Ростове-на-Дону, сообщает «112» .

Как пишет ТАСС, драма развернулась в офисе компании «Россети Юг» на Большой Садовой улице. Сотрудник организации пришел на работу, где у него вспыхнул конфликт с экс-возлюбленной.

В какой-то момент мужчина схватился за оружие, раздались выстрелы. Экс-супруга стрелка скончалась на месте.

Затем сотрудник покончил с собой. Его тело обнаружили рядом с бездыханной женщиной.

По факту случившегося завели уголовное дело. В офисе компании работают правоохранители.

