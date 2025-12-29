Мужчина сварился в кипятке, принимая ванну в Обнинске

В Обнинске мужчина залез в ванную, чтобы принять душ, но из крана хлынул кипяток. В результате пострадавший получил ожоги пяток, спины, ягодиц, сообщает РЕН ТВ .

Дочь мужчины рассказала, что инцидент произошел 20 декабря. Когда на отца хлынул кипяток, он не смог встать из-за шокового состояния. Сколько он пролежал в такой воде, неизвестно.

«После того, как это случилось — нам отключили горячую воду в доме и проводили какие-то работы. Управляющая компания до сих пор не позвонила и не извинилась, не поинтересовались как человек, живой ли он или умер уже», — рассказала женщина.

Она отметила, что в воде, которая лилась из крана, можно варить пельмени или заваривать чай. По словам дочери пострадавшего, в доме плохо настроены терморегуляторы. Когда соседи включают воду, у них из крана льется кипяток.

Сейчас мужчину находится в тяжелом состоянии, врачи не дают прогнозов. В отношении местной коммунальной службы возбудили уголовное дело.

