Мужчина спрятал таблетки в мясо и отравил двоих собак в Зюзине

Мужчина спрятал белые таблетки с неизвестным веществом в мясо, и положил его в местах, где люди выгуливают своих собак в Зюзино. Двое питомцев отравились, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Мясо с таблетками во время прогулки нашли и съели собаки Нэш и Форрест Гамп. После этого им понадобилась ветеринарная помощь. Выяснилось, что у питомцев случилась идиопатическая эпилепсия, были нарушены функции нервной системы.

Открыто уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 245 Уголовного кодекса России — «жестокое обращение с животными, совершенное в отношении нескольких животных». Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который совершил преступление.

Ранее зверски избитый живодером кот в Московской области пошел на поправку. Он начал самостоятельно пить и есть.