Мужчина пытался выбить с экс-возлюбленной деньги за подарки, но получил срок

Раздосадованный разрывом отношений с девушкой, мужчина попытался вымогать у экс-возлюбленной компенсацию за оказанные когда-то знаки внимания, но в результате получил уголовное наказание, сообщает Baza .

30-летний житель Петуховки Брянской области тяжело переживал расставание с бывшей возлюбленной, что в какой-то момент решил добиться от нее возмещения средств, потраченных на подарки для девушки во время их отношений.

Общая сумма «ухаживаний» составила 33 тысячи рублей. Мужчина предоставил экс-партнерше расчет и потребовал немедленной выплаты всей суммы, угрожая публикацией ее личных данных в интернете. Однако девушка отказалась подчиниться шантажу, и тогда мужчина привел свои угрозы в исполнение.

Не выдержав давления, бывшая возлюбленная обратилась в правоохранительные органы. За вымогательство суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года, а также обязал выплатить пострадавшей компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

