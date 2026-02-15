В Одессе мужчина предпринял попытку ампутировать себе кисть руки при помощи болгарки с целью избежать призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ), но попытка не увенчалась успехом, и он попал в больницу, сообщает «Политика Страны» .

Судя по фотографиям, опубликованным украинскими журналистами, мужчина не достиг своей цели и был доставлен в областную больницу.

Киевский режим в настоящее время сталкивается с острым дефицитом личного состава в ВСУ, в то время как силовые методы работников военкоматов по задержанию лиц призывного возраста регулярно приводят к скандалам и вызывают общественный протест.

В данной ситуации мужчины, подлежащие мобилизации, всячески противятся призыву: незаконно покидают страну, устраивают поджоги военкоматов, укрываются в жилищах и избегают появления в общественных местах.

Ранее сотрудники ТЦК (украинский военкомат — ред.) начали выманивать мужчин из квартир, обесточивая их жилье.

