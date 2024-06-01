сегодня в 18:48

Мужчина пострадал в результате обстреле города Шебекино в Белгородской области

В своем Telegram-канале глава региона отметил, что пострадавший получил осколочное ранение спины, верхней конечности и левого бедра. Врачи доставят мужчин в областную клиническую больницу, ему окажут всю необходимую помощь.

Помимо этого, на территории предприятия осколками посечена одна машина. Оперативные службы находятся на месте происшествия.

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