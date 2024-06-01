Мужчина пострадал в результате обстреле города Шебекино в Белгородской области
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Украинская армия обстреляла город Шебекино в Белгородской области, пострадал сотрудник коммерческого предприятия, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале глава региона отметил, что пострадавший получил осколочное ранение спины, верхней конечности и левого бедра. Врачи доставят мужчин в областную клиническую больницу, ему окажут всю необходимую помощь.
Помимо этого, на территории предприятия осколками посечена одна машина. Оперативные службы находятся на месте происшествия.
ВС России продолжают проведение СВО на Украине.