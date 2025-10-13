Мужчина показал пенис девочке через окно и получил 12 лет колонии на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском мужчина получил 12 лет лишения свободы после того, как показал девочке через окно свой половой орган. Об этом сообщает «Лента новостей Камчатки» .

Инцидент произошел летом прошлого года. По данным следствия, извращенец находился в своей квартире и увидел из окна девочку, которая шла по улице. Он завлек ее, чтобы она обратила на него внимание.

Затем мужчина продемонстрировал несовершеннолетней свой пенис через окно. Тем самым он нанес ей серьезную психологическую травму.

В отношении неадеквата было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней. Фигурант свою вину не признал.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить потерпевшей 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее мигрант-таксист растлил школьницу в Подмосковье. Во время поездки мужчина снял штаны и продемонстрировал девочке свой детородный орган.

