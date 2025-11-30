сегодня в 10:50

Мужчина напал с ножом на знакомого в ходе пьяной ссоры в Щелкове

Полицейские задержали в Щелкове местного жителя 1950 года рождения, который напал с ножом на знакомого в ходе пьяной ссоры, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Сотрудники полиции предварительно установили, что в квартире дома на проспекте Мира в Щелкове между двумя знакомыми мужчина в ходе распития алкоголя произошла ссора. Один из них ударил жертву ножом, нанеся несколько ран.

Пострадавшего 1950 года рождения с телесными повреждениями доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый в преступлении задержан.

