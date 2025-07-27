Мужчина избил и поставил на колени девочку, ударившую его дочь под Ростовом

В Сети появилось видео, как взрослый мужчина несколько раз ударил по лицу 17-летнюю девочку, а после этого силой поставил на колени перед своей дочерью и требовал просить прощение у нее. До этого инцидента между 17-летней девочкой, которую избили, и 16-летней дочерью мужчины произошел конфликт, пишет РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, что 17-летняя девушка была в нетрезвом состоянии. Мужчина кричал на нее и отчитывал за то, что та разговаривает с ним, используя нецензурную лексику. В кадр также попали минимум 3 пощечины, которые мужчина сделал в адрес девочки.

За происходящим наблюдали еще несколько человек, в том числе 16-летняя дочь мужчины. В какой-то момент взрослый человек силой усадил обидчицу дочери на колени и заставил просить прощения. Позднее этой историей заинтересовались в полиции.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что инцидент произошел 6 июля в Тацинском районе региона. Предварительно установлено, что 17-летняя девочка первой ударила 16-летнюю знакомую, после чего та пожаловалась отцу. Мужчина не придумал ничего лучше, чем в грубой форме заступиться за дочь.

«В настоящее время все участники конфликта установлены. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ „Побои“, 17-летняя местная жительница привлечена к ответственности по статье 20.21 КоАП РФ „Появление в общественных местах в состоянии опьянения“, а в отношении ее законного представителя собран административный материал по неисполнению родительских обязанностей», — говорится в сообщении регионального МВД.

17-летняя девочка и мужчина были направлены на судебно-медицинское освидетельствование. Разбирательство по факту случившегося продолжается.