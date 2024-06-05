Мужчина арендовал дом в Подмосковье и устроил там нарколабораторию

сегодня в 13:39

В Подмосковье задержали 29-летнего мужчину за организацию нарколаборатории

29-летний житель Домодедова обвиняется в незаконном производстве и хранении наркотиков. Он организовал нарколабораторию в съемном доме в деревне Сотниково, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на подмосковный главк МВД РФ.

В доме правоохранители обнаружили прекурсоры для изготовления запрещенных веществ, костюмы химической защиты и колбы. Также на арендованной даче лежали подносы с остатками мефедрона.

«Подозреваемый пояснил, что все необходимое для производства наркотика закупал в интернете», — отметила начальник управления информации и общественных связей регионального ГУ МВД Татьяна Петрова.

По словам фигуранта, готовый наркотик он хотел распространять по Московской области путем закладок.

Мужчине инкриминируют статьи о подготовке преступления, незаконном производстве и хранении наркотиков. Суд заключил обвиняемого под стражу.