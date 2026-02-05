Муж-спортсмен избил блогера Марию Храмову и выкрал ребенка

Муж известной блогерши Марии Храмовой, который является кандидатом в мастера спорта по джиу-джитсу, избил супругу и запретил видеться с сыном.

Инцидент произошел в начале февраля. Храмова обратилась к подписчикам и показала нанесенные мужем побои: у девушки были гематомы на щеках, подбородке и лбу. Также пользователи заметили руки в царапинах и синяки по всему телу.

По словам Марии, муж Алексей жестоко избил ее с применением приемов боевого искусства. Затем мужчина вышвырнул девушку из дома и запретил видеться с сыном.

«Мой муж меня избил и теперь не дает видеться с сыном. Я пыталась договориться мирно, но, к сожалению, он не хочет этого делать. Мне пришлось рассказать об этой истории публично и прийти сюда, чтобы искать помощи. Моему ребенку 4 года, он не видится с матерью», — рассказала Храмова на программе «Пусть говорят!» на Первом канале.

В ответ Алексей обвинил супругу в клевете, но подтвердил, что действительно выгнал Марию из дома и запретил видеться с сыном. По словам Храмова, жена систематически ему изменяет и продемонстрировал ее переписку с двумя мужчинами. Мария сказала, что это ее коллеги и она верна своему мужу и семье.

Алексей на телепрограмме заявил, что не намерен становиться отцом выходного дня, поэтому Мария не увидит ребенка даже если суд встанет на ее сторону.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.