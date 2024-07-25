Муж-криптовалютчик выставил жену «суицидницей» после ссоры в Москве

После конфликта утром в четверг мужчина позвонил в «112» и сказал, что его супруга планирует «уйти из жизни». В этот момент в квартире с ней был ребенок в возрасте 1,5 года, которому, по его словам, «угрожала опасность».

После сообщения началась операция по «спасению» женщины и младенца.

На указанный адрес в поселении Сосенское Новомосковского административного округа быстро приехали полицейские, пожарные и сотрудники скорой помощи. Однако правоохранители выяснили, что женщина находится в декретном отпуске и вредить себе не планирует. Ее муж совершил ложный вызов.

Силовики узнали, что муж женщины занимается торговлей криптовалютой и изводит ее на протяжении длительного времени. Он хочет забрать у ребенка и лишить супругу прав на него.

Ранее на юго-востоке Москвы мужчина пытался похитить младенца. Помешать злоумышленнику смог прохожий, погнавшийся за ним.