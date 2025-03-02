Муж был рядом: в Екатеринбурге женщина утонула в бассейне в сауне

Е1: женщина внезапно умерла в сауне в Екатеринбурге на глазах у мужа

В сауне на Рассветной улице в Екатеринбурге в ночь на воскресенье скончалась женщина. Возможно, она утонула в бассейне, сообщает E1.ru .

Местные жители отметили, что на место трагедии приезжали медики, но спасти пострадавшую им не удалось.

Сведения об инциденте подтвердили в местной полиции и СК.

«Предварительно, признаков криминала в ситуации не усматривается. Для определения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — сказали следователи.

Уже начата проверка по данному факту. Представитель ГУ МВД области Валерий Горелых рассказал, что женщина умерла внезапно. В сауне она отдыхала вместе со своим мужем.