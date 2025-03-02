Муж был рядом: в Екатеринбурге женщина утонула в бассейне в сауне
Е1: женщина внезапно умерла в сауне в Екатеринбурге на глазах у мужа
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В сауне на Рассветной улице в Екатеринбурге в ночь на воскресенье скончалась женщина. Возможно, она утонула в бассейне, сообщает E1.ru.
Местные жители отметили, что на место трагедии приезжали медики, но спасти пострадавшую им не удалось.
Сведения об инциденте подтвердили в местной полиции и СК.
«Предварительно, признаков криминала в ситуации не усматривается. Для определения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — сказали следователи.
Уже начата проверка по данному факту. Представитель ГУ МВД области Валерий Горелых рассказал, что женщина умерла внезапно. В сауне она отдыхала вместе со своим мужем.