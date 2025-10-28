Мусор и тараканы в квартире: к безумной кошатнице в Москве предъявлен иск

сегодня в 13:23

К москвичке предъявили иск из-за гор мусора и множества кошек в квартире

Жители дома на 5-ой Кожуховской улице в Москве пожаловались на соседку, которая скопила в квартире горы мусора и обзавелась девятью невакцинированными кошками. Правоохранители нагрянули к ней в гости и были в ужасе от увиденного, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Лефортовская межрайонная прокуратура вместе со специалистами провела проверку по факту обращения жильцов дома. Придя по адресу, стражи порядка увидели квартиру, которая полностью забита мусором. По свалке бегали насекомые, вокруг стоял неприятный запах.

Также в квартире проживали 9 кошек, которые не вакцинированы. Управляющая организация несколько раз требовала от собственницы жилья привести квартиру в порядок, но женщина игнорировала требование.

В итоге хозяйке кошек предъявлен иск о запрете содержания животных в жилом помещении. Также ей необходимо привести жилье в надлежащее санитарное состояние.

