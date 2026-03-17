Может, убили: труп собаки нашли у входа в лифт жители Екатеринбурга

Жители дома № 24 на улице 40-летия Комсомола в Екатеринбурге возвращались после рабочего дня и у лифта обнаружили мертвую собаку, сообщает E1.ru .

Люди уверены, что это собака соседки, которая живет в одной из квартир на 10 этаже, на нее уже неоднократно жаловались.

Пока неизвестно, убили ли животное или оно умерло естественной смертью. На место ЧП приезжали полицейские.

«Информация о возможном жестоком обращении с животным поступила в отдел полиции № 2 Кировского района. Сотрудники территориального ОВД проводят необходимые мероприятия с целью выяснения обстоятельств гибели собаки», — отметили в УМВД по Екатеринбургу.

В УК «Юг-Энерго», в ведении которой находится дом, где нашли труп пса, рассказали, что тело из подъезда убрали в тот же день.

