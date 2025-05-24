Мозамбик расследует атаку на российский корабль «Атлантида»

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Правительство Мозамбика проводит расследование атаки на российское океанографическое судно, которая произошла рядом с побережьем страны. Об этом Club of Mozambique рассказал представитель кабинета министров государства, сообщает РИА Новости .

Известно, что на российский корабль напали в той зоне, где до сих пор действуют различные террористические группы.

«Атлантиду» атаковали с бортов двух неизвестный кораблей. Команда корабля РФ была вынуждена сделать остановку в Мапуто перед поездкой в ЮАР.

Ученые из России отправились в Большую африканскую экспедицию. Они работали в исключительных экономических зонах государств Западной Африки и западной части Индийского океана. Россияне плавают на двух научно-исследовательских кораблях — К-1704 «Атлантида» и К-1711 «Антлантниро».

Корабль РФ обстреляли еще 10 мая. Однако об инциденте сообщили только вечером 23 мая.