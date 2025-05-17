Мотоциклист погиб в столкновении с машиной на юге столицы
ДТП произошло на 26 км внешней стороны МКАД на юге столицы, в результате аварии погиб байкер, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Предварительно, на МКАД водитель мотоцикла Honda наехал на стоящий из-за технеисправности автомобиль Hyundai. Мотоциклист скончался от полученных травм.
На месте трагедии сейчас работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», из-за аварии наблюдается затор протяженностью свыше 6 км.