Мотоцикл и грузовик столкнулись на Северо-восточной хорде в Москве
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Мотоцикл и грузовик врезались на Северо-восточной хорде в Москве рядом с МЦД Ховрино. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте происшествия находятся сотрудники городских служб. Обстоятельства столкновения и данные о количестве пострадавших выясняют.
Движение по направлению к Московской области затруднено на два километра. Водителям рекомендуют объезжать место столкновения.
Ранее 70-летняя женщина устроила дорожно-транспортное происшествие в Москве. Она ехала на оранжевом Porsche Cayenne с государственным номером «001».