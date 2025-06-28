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Мотоцикл и грузовик столкнулись на Северо-восточной хорде в Москве

Мотоцикл и грузовик врезались на Северо-восточной хорде в Москве рядом с МЦД Ховрино. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия находятся сотрудники городских служб. Обстоятельства столкновения и данные о количестве пострадавших выясняют.

Движение по направлению к Московской области затруднено на два километра. Водителям рекомендуют объезжать место столкновения.

Ранее 70-летняя женщина устроила дорожно-транспортное происшествие в Москве. Она ехала на оранжевом Porsche Cayenne с государственным номером «001».