Москвичу, заколовшему отверткой «жену на час», предъявили обвинение

Мужчине, который зарезал отверткой свою жертву, а затем поджег квартиру, предъявили обвинение сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

48-летнему мужчине предъявили обвинение по статьям об убийстве, совершенным с особой жестокостью общеопасным способом, и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Следователи ходатайствуют о заключении подозреваемого под стражу.

Вопиющий случай произошел 21 сентября в квартире жилого дома, расположенного в Валдайском проезде. Мужчина повздорил со знакомой и в ходе конфликта схватил отвертку. Он использовал ее в качестве орудия и нанес женщине множественные раны. Также он ударил ее еще несколькими предметами, попавшими под руку.

По информации Mash, жертвой мужчины стала «жена на час». Он вызвал 30-летнюю уборщицу, но та отказалась наводить порядок из-за завалов мусора. Тогда москвич решил жестоко расправиться с женщиной.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.